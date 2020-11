Twitter marca como ‘engañoso’ último tuit de Trump

Trump ganó Florida, el más grande de los estados indecisos, mientras Biden lo hizo en Arizona, un estado que los republicanos confiaban ganar. Ninguno alcanzó el mínimo de 270 votos en el Colegio Electoral.

Trump insólitamente se declaró ganador en twitter y dijo que recurriría a la Corte Suprema para detener el recuento. Estaba poco claro qué medida legal intentaría tomar.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020