Obama impresiona con triple desde la esquina

Redacción

Barack Obama, ex presidente de los Estados Unidos, compartió un video en sus redes sociales en el que se lo ve tomando un balón de baloncesto en un gimnasio y anotando un triple, en el marco de la campaña demócrata en favor de Joe Biden.

El ex mandatario compartió el link a la página I will vote para alentar a la participación electoral de cara a los comicios presidenciales del próximo martes.

Obama recientemente participó en un acto de campaña y expuso que Trump trata la presidencia como un reality Show.

El espectacular lanzamiento de Obama llamó la atención de LeBron James, reciente campeón con Los Angeles Lakers y una de las máximas figuras en la historia de la NBA.

Now you just showing out now my friend!! That’s what you do huh?? Ok ok I see. All cash! 👌🏾 https://t.co/8pZzXLJIJj

— LeBron James (@KingJames) October 31, 2020