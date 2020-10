Maestra olvida apagar micrófono y la graban insultando a sus alumnos

Maestra al parecer no se percató que tenía activa una videollamada y fue exhibida en redes sociales

Redacción

En un video que circula en redes sociales, una maestra de secundaria en Saltillo olvidó apagar el micrófono de la videollamada cuando realizó una llamada telefónica en la que resaltó el gran número de reprobados que hay en su materia.

La mujer al parecer no se percató que tenía activa una videollamada y fue exhibida en redes sociales, debido a que en su conversación privada se quejó del bajo nivel escolar de los alumnos.

“¡N’hombre!, pinches huercos, no, no me entregan ni madres. Y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando todos hechos un desmadre”, comentó Norma Hernández en la grabación, quien es docente en la Escuela Secundaria Profesor Federico Berrueto Ramón, en Saltillo.

No, o sea yo le mandé un resumen a cada uno, jodidos, yo no lo voy a revisar así. Ahorita les mandé los promedios de tercero G, nada más nueve personas pasaron, todos los demás son unos, tres, dos; entonces, quiero ver cuál es la reacción, igual te los voy a mandar a ti también los del H.

