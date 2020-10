Escucha los sonidos más aterradores del espacio

Redacción

La NASA utilizó la tecnología y recopiló una nueva colección de sonidos siniestros de las profundidades del espacio, listos para ser escuchados en Halloween.

Es posible que haya escuchado algunos de los crujidos, crujidos y ruidos de carcajadas de nuestro universo antes. Utilizando datos de nuestra nave espacial, hemos recopilado una NUEVA colección de sonidos siniestros de las profundidades del espacio a tiempo para Halloween.

A través de su cuenta en SoundCloud la NASA publicó un listado con 13 pistas llamada “Sonidos siniestros del sistema”, la cual está llena de nuevos “gemidos” y “silbidos” del universo que asustaría a las criaturas más macabras, informó la NASA.

*Record scratch* @NASA, we can help!

It sounds like this new playlist of sinister sounds from the depths of space! 👀 👉 https://t.co/J3tB8Ws4qL pic.twitter.com/mIr8fpy5uv

— SoundCloud (@SoundCloud) October 28, 2020