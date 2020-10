Tiburón blanco de 50 años es llamada la ‘Reina del Océano’

Redacción

Especialistas que trabajan en las aguas frente a Nueva Escocia, Canadá, encontraron un enorme tiburón blanco que pesa más de 1.600 kg y mide más de 5 metros de largo.

Científicos de OCEARCH, una Organización que está marcando y haciendo muestreo de tiburones blancos, detallaron a la tiburón hembra como «Reina del Océano».

3,541 lb #greatwhiteshark “Nukumi” is an ancient mature female #whiteshark or “Queen of the Ocean” that will share years worth of knowledge with the collaborative #OCEARCH science team. #ExpeditionNovaScotia #FactsOverFear pic.twitter.com/USVdvfqrdm

— OCEARCH (@OCEARCH) October 3, 2020