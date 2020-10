Jared Leto interpretará nuevamente al Joker

La nueva versión de “La Liga de la Justicia” se estrenará en 2021

Redacción

Según datos The Hollywood Reporter, Jared Leto regresará como “Joker” en la versión de Zack Snyder.

Leto se unió a las grabaciones finales del Snyder Cut, la versión del director luego de haber abandonado el proyecto de 2017.

Ver esta publicación en Instagram 💚 📸 @thejoker_clan ? Una publicación compartida por JARED LETO (@jaredleto) el 20 de Abr de 2017 a las 2:58 PDT

Cabe aclarar que en la película de 2017 de “La Liga de la Justicia”, “Joker” no tenía ninguna aparición después de su protagonismo en “Escuadrón Suicida”, de 2016.

La nueva versión de “La Liga de la Justicia” se estrenará en 2021 por HBO Max como una serie de cuatro episodios.

Ver esta publicación en Instagram 💚🐍🍏 Una publicación compartida por JARED LETO (@jaredleto) el 25 de Jul de 2016 a las 11:50 PDT

La única participación de Jared Leto como Joker en el DC Universe fue en Escuadrón Suicida estrenada en 2016. Aquí compartió pantalla a lado de Margot Robbie (Harley Quinn), Will Smith (Deadshot), Viola Davis (Amanda Waller), Cara Delevingne (Encantadora), entre muchos más. Sin embargo, ya no fue requerido para más películas como sucedió con Margot Robbie en Aves de Presa o gran parte del elenco en la próxima The Suicide Squad de James Gunn.