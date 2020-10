Unión Europea lanza sistema que vincula apps de rastreo de COVID-19

AP

La Comisión Europea lanzó el lunes un sistema para toda la Unión Europea que vincula las apps nacionales de rastreo de COVID-19, su más reciente intento por desacelerar la propagación del virus.

Después de ponerlo a prueba en diferentes países de la UE a inicios de otoño, la rama ejecutiva del bloque europeo afirmó que el sistema arrancó con tres aplicaciones nacionales —Corona-Warn-App de Alemania, COVID tracker de Irlanda y immuni de Italia— ahora ligadas a través del llamado portal de interoperabilidad.

De acuerdo con la Comisión Europea, estas tres apps han sido descargadas por cerca de 30 millones de personas, el equivalente a dos terceras partes de todas las descargas de las aplicaciones de rastreo en toda la UE.

The virus does not stop at borders.

To exploit the full potential of tracing apps, we have set up an EU-wide system to make national coronavirus apps interact with each other.

Today the system goes live with the corona apps of 🇩🇪 🇮🇪 🇮🇹.#StrongerTogether #StaySafeEU pic.twitter.com/caHo4tvSJr

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) October 19, 2020