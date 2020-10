La música es una misión que no termina: Alex Otaola

El músico retoma el concepto de su disco solista de 2007 y con Fractales II se convierte en un orquestador de materiales heterogéneos a favor de una rica experiencia estética

Magdiel Torres

Alex Otaola ha sido parte de los más variados proyectos musicales en los últimos 30 años de la m´suica de vanguardia en México. Ahora presenta, en charla con Am de Querétaro, su proyecto ‘Fractales II’.

Magdiel Torres: ¿Háblanos del concepto del fractal?

Alex Otaola: “Cuando grabas un disco con una banda, aunque grabes los elementos por separado, después, a la hora de juntarlos, lo que buscas transmitir es que así suenan juntas cuatro o cinco personas en un escenario o en un estudio de grabación.

Lo que busqué es que si una canción tiene tres partes, en lugar de fusionarlas en un elemento musical homogéneo, lo que busqué fue enfatizar esa fragmentación. Entonces, lo que hacía era que cada una de las partes la resolvía con un estilo musical distinto o en cada uno aparecía un músico invitado distinto.

Lo que sucedió es que cuando junté varias canciones de estas, como que me remitió a la lógica fractal.

M.T. ¿Cuál es la diferencia entre Fractales I y este nuevo material?

A.O. En este caso, por la situación del aislamiento, los músicos invitados grabaron cada quien desde sus estudios personales. Muchos de los invitados son bateristas o bajistas, ya que las canciones, la mayoría de las veces, las primeras batacas y los primeros bajos están programadas. Yo los puse ahí, y en algún momento de la canción aparecen los músicos reales tocando esas mismas partes.

Justo un disco solista me permite hacer este tipo de experimentos. Me permite estar en un punto intermedio en donde hay elementos, hay soluciones de electrónica, pero en algún momento hay soluciones más de rock. Cuando ya tenía editado todo parecía que esos músicos hubieran estado dialogando en persona.

M.T. ¿Eres el mejor guitarrista eléctrico de México?

A.O. Aprecio que haya gente que le guste lo que hago, pero no; definitivamente no. Es más, creo que es una trampa. Cuando te empiezan a decir eso, como que pareciera que tu misión ya está hecha. La música es una misión que no termina. Cada día tienes que hacer cosas nuevas.

También, ¿cómo puedes determinar que lo que está expresando alguien es mejor que lo que te está expresando alguien más?

M.T. ¿Eres la persona que más ha pisado el escenario del Vive Latino?

A.O. No, yo sospecho que es Daniel Zlotnik, que es un amigo saxofonista. He tenido oportunidad de tocar con los grupos en los que he estado, he tenido chance de tocar con algunos proyectos solistas y he tenido chance de tocar de invitado con otras bandas. Sí he tocado varias, pero llegó un momento en que ya no las contaba como tal, no manejo el dato. También cada vez estoy más grande y la pila no me alcanza para estar dos días enteros caminando de un escenario a otro para eso. Ya más bien termino yendo al Vive si voy a tocar.

VE LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ