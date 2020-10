En Irlanda investigan cómo Instagram maneja datos de menores

AP

Reguladores privados en Irlanda han abierto dos investigaciones sobre la manera en que Instagram maneja los datos personales de menores de edad.

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda informó que lanzó las pesquisas en septiembre después de recibir quejas sobre la compañía. Facebook, que es propietaria de Instagram y que tiene su sede europea en Irlanda, indicó que se encuentra en “contacto cercano” con la comisión y “coopera con sus indagaciones”.

Las pesquisas fueron reportadas por primera vez la noche del domingo por el diario británico Daily Telegraph, que publicó que las pesquisas se dan luego que un experto en datos de Estados Unidos manifestó su preocupación de que Instagram hizo públicos emails y números telefónicos de personas menores de 18 años. La edad mínima para usar Instagram es 13.

El experto en datos David Stier dijo el año pasado que su estudio concluyó que la información de contacto de quienes modificaron sus cuentas a cuentas empresariales aparecía en su perfil, incluyendo menores de 18 años. Los usuarios aparentemente cambiaron a cuentas empresariales para poder acceder a estadísticas sobre cuántos “likes” recibían sus publicaciones, luego que Instagram eliminara esa opción de las cuentas personales en algunos países como una medida a favor de una mejor salud mental.

