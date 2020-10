Aquí te decimos cuánto recibe un ganador de Premio Nobel

Redacción

En pocos días se darán a conocer a los ganadores de un Nobel en física, química, medicina, economía, literatura, paz, fisiología.

Los Premios dan el reconocimiento más ilustre al que puede aspirar un profesional de las ciencias o las letras, o bien, aquellos que han trabajado por la paz de las naciones.

Este 2020, el monto que los ganadores del premio Nobel recibirán 10 millones de coronas suecas, lo que equivale a un millón 116 mil dólares ($1,116,000). Si el premio es compartido, también la suma financiera lo será para los ganadores.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020