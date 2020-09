Dos eclipses acompañarán al otoño y uno se visualizará en México

Redacción

El cielo este otoño nos presentará dos espectáculos astronómicos que no te puedes perder.

El eclipse lunar penumbral es el primero, y podrá ser visto desde México el próximo 30 de noviembre, a partir de las 1:32 horas (tiempo de la CDMX) y también lo podrás sintonizar en el sitio oficial de la NASA.

Aproximadamente se espera que dure un total de 4 horas y 21 minutos, hasta las 5:53 horas, de acuerdo con el sitio especializado timeanddate.com.

Durante el fenómeno una tercera parte de la Luna se ve parcialmente oscurecida debido a que este satélite natural pasa por la sombra de la Tierra.

Para ver con claridad este eclipse lunar es importante estar en un lugar con poca iluminación y que el cielo se encuentre despejado.

Podrá observarse también América del Norte y del Sur, Australia y partes de Asia.

