¿Cerca de encontrar vida en Venus?

AP

Los astrónomos han encontrado una señal potencial de vida en lo alto de la atmósfera de Venus: indicios que puede haber extraños microbios viviendo en las nubes cargadas de ácido sulfúrico del planeta invernadero.

Dos telescopios en Hawai y Chile detectaron en las densas nubes venusianas la firma química de la fosfina, un gas nocivo que en la Tierra solo está asociado con entes orgánicos, según un estudio publicado el lunes en la revista Nature Astronomy.

Varios expertos externos, y los mismos autores del estudio, coincidieron en que esto es tentador, pero dijeron que está lejos de ser la primera prueba de vida en otro planeta. Indicaron que no satisface el estándar de “las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria” establecido por el difunto Carl Sagan, quien especuló sobre la posibilidad de vida en las nubes de Venus en 1967.

Phosphine is to Venus as methane is to Mars? 20 parts-per-million of phosphine have been detected in the temperate clouds of Venus, and its source is not evident. Greaves et al.: https://t.co/aZhuAXkNdZ pic.twitter.com/a3sFW6qXoS

— Nature Astronomy (@NatureAstronomy) September 14, 2020