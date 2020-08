Artistas despiden en redes sociales a Chadwick Boseman

Redacción

En diferentes redes sociales saltaron las reacciones y condolencias por el fallecimiento de Chadwick Boseman.

A través de un comunicado emitido en el perfil de Twitter del actor, donde la familia de Boseman dio a conocer la lamentable noticia. “Es con un dolor inconmensurable que confirmamos el fallecimiento de Chadwick Boseman”

En Twitter, diversas celebridades como Mark Hamill, The Rock, Brie Larson y otros, expresaron sus condolencias por la repentina muerte de Chadwick Boseman, cuyo deceso sorprendió a todos.

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020