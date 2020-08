Profesor, tenemos problemas: falla Zoom en el regreso a clases

Redacción

Zoom, la aplicación de videoconferencia, registró este lunes fallas en Estados Unidos, Europa y América Latina, México no fue la excepción.

El sitio web Down Detector, el cual rastrea las interrupciones de Internet, detectó que la aplicación experimentó una caída en el servicio en la última hora.

Everything should be working properly now! We are continuing to monitor the situation. Thank you all for your patience and our sincere apologies for disrupting your day.

— Zoom (@zoom_us) August 24, 2020