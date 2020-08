Florinda Meza responde a la salida del aire de ‘El Chavo del 8’

La actriz Florinda Meza no cree que haya vuelta atrás en el conflicto de Grupo Chespirito y Televisa que terminó con la salida del aire de los programas de El Chavo del 8.

En una entrevista para el programa De Primera Mano, Florinda primero reflexionó varios minutos sobre las enseñanzas que ha dejado la pandemia. “Nos hemos olvidado de nosotros para anteponer el yo, ya no sabíamos ni quién era el vecino”, comentó.

La actriz dejó en claro que a ella nunca la han tomado en cuenta, que no forma parte de Grupo Chespirito y que tampoco la han llamado para informarle sobre la bioserie que preparan sobre Roberto Gómez Bolaños.

“Estamos sufriendo mucho, lo triste del asunto es que no es el momento, no es el momento para retirar del aire algo que ya no era un programa solamente, había vencido las barreras, las fronteras”.