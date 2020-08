Las cajas de voz de los primates están evolucionando muy rápido

Los científicos han descubierto que la laringe, o laringe, de los primates es significativamente más grande en relación con el tamaño corporal, tiene una mayor variación y está sometida a tasas de evolución más rápidas que en otros mamíferos.

Publicado en la revista PLOS Biology y dirigido por académicos de la Universidad Anglia Ruskin (ARU), la Universidad de Stanford y la Universidad de Viena, la investigación es el primer estudio a gran escala sobre la evolución de la laringe.

La laringe tiene tres funciones principales: proteger las vías respiratorias durante la alimentación, regular el suministro de aire a los pulmones y la comunicación vocal. Debido a su importante papel en la facilitación del comportamiento social, a través de la vocalización, se ha creído durante mucho tiempo que la laringe es un área clave de la evolución, particularmente en especies con sistemas de comunicación vocal altamente desarrollados.

Los investigadores realizaron tomografías computarizadas de muestras de 55 especies diferentes y produjeron modelos informáticos en 3D de sus laringe. Estos se estudiaron junto con mediciones detalladas, incluida la longitud y la masa corporal.

📢NEW PAPER (a thread): Proud and happy to announce our new paper (open access) in @PLOSBiology: ‘Rapid evolution of the primate larynx?’. Thanks to Dan Bowling, Jeroen Smaers, @_MaximeGarcia, @TecumsehFitch, and other brilliant colleagues!! 🎉🙏https://t.co/6vxXipgm8I 1/10

— Jake Dunn (@JacobCDunn) August 12, 2020