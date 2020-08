Blockbuster disponible para pijamadas en renta con Airbnb

Redacción

El último Blockbuster que existe, ahora está en Airbnb, disponible para alquilarse para una pijamada. Se encuentra ubicado en el condado de Deschutes, en Bend, Oregon.

Se podrá rentar para estar de vuelta en los noventas, a tiempos más simples, con sofá cama, bolsas para dormir, colchones inflables, almohadas, bebidas, videojuegos, películas, dulces, chocolates y música.

…cause the last BLOCKBUSTER in the world will be offering movie lovers in Bend a 90s themed sleepover for a limited time—only on airbnb. who’s down? 👀https://t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW

— Airbnb (@Airbnb) August 11, 2020