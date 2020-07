Coca-Cola lanza Topo Chico con alcohol

Redacción

Coca-Cola quiere aventurarse más al mercado de las bebidas alcohólicas con una nueva versión de la famosa agua mineral Topo Chico.

La empresa de bebidas aspira a convertirse a una empresa de «bebidas totales», expuso que ofrecerá la bebida en «ciudades seleccionadas» de América Latina a finales de año.

Coca-Cola reconoció que Topo Chico que es muy popular, ya que es usada en una variedad de cocteles y mezclas. La compañía también confirmó a Bloomberg que planea ofrecer el producto en 2021 en Estados Unidos.

Check out this delicious Ajo Blanco soup recipe from @HuertasNYC featuring Topo Chico!😋https://t.co/mnMTnj29pX

Interested in a virtual lesson to create your own?? Sign up here!https://t.co/Wsbg5aWlNB pic.twitter.com/Wr2BLwVhuB

— Topo Chico (@TopoChicoUSA) May 30, 2020