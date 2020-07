Se aproxima una lluvia de meteoritos

Redacción

Las Delta Acuáridas, tendrá su punto más alto este miércoles 29 de julio, sin embargo habrá oportunidad de disfrutar este fenómeno que se extenderá hasta la madrugada del jueves 30 de julio.

Están activos a partir de mediados de julio y son visibles hasta finales de agosto. Hoy podrás observarlos en el horario de la Ciudad de México, México: 11:00 p.m.

Se sospecha que las piezas de desechos espaciales que interactúan con nuestra atmósfera para crear las Delta Acuáridas se originan en el cometa 96P/Machholz. Este cometa completa una órbita alrededor del sol aproximadamente una vez cada cinco años”, según la NASA.

Los astrónomos señalan que por hora caerán 20 meteoritos a una velocidad aproximada de 41 km por segundo. No obstante, visualizar esta lluvia de meteoros es “difícil de detectar”, ya que la luz de la Luna puede provocar dificultades a la hora de ver el paso de los meteoritos.

The main meteor shower season is here! Southern delta Aquariids, Perseids, July gamma Draconids, and alpha Capricornids were all active last night. #globalmeteornetwork @IMOmeteors @amsmeteors @westernuSpace pic.twitter.com/I14TXX5ZqM

— Denis Vida (@meteordoc) July 28, 2020