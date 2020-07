Ningún grupo criminal puede desafiar a las fuerzas federales: Durazo

Redacción

El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, afirmó en un tuit que ninguna organización delictiva tiene la capacidad para desafiar a las fuerzas Federales, esto en respuesta a un video difundido en redes sociales con supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por medio de un hilo de twitter el funcionario dio a conocer que el video propagandístico que se atribuye al cártel está siendo analizado a fin de confirmar su eventual autenticidad y temporalidad.

En el video aparecen supuestos elementos del Cártel de Jalisco Nueva Generación; la grabación cobró especial relevancia por la capacidad armamentística que el grupo delictivo despliega.

