Ante la crisis en Alemania cuelgan bolsas con alimentos en las calles

En diversas redes sociales circula un video en el que se observan varias bolsas llenas con alimentos, bebidas, ropa y utensilios para la limpieza personal; al parecer la procedencia es de Alemania.

Los internautas mencionan que, sin necesidad de hacer propaganda de “solidaridad” las personas pueden ser capaces de apoyar a la gente, sobre todo ante la pandemia mundial de Coronavirus COVID-19.

En Friedrichshain, al este de Berlín, también ofrecen ropa, así lo dan a conocer algunos usuarios de Twitter.

Here in Friedrichshain, east Berlin, they’re also offering clothes ❣️ pic.twitter.com/invuwheg8U

Diversos usuarios han señalado que los pobladores de Alemania con ese gesto de solidaridad, sino también en la India, se pueden ver en las fotografías que las bolsas contienen ropa para los más necesitados durante esta pandemia mundial.

In India too.

Some place in #Mizoram pic.twitter.com/1YCpP2hgkp

— Diptabhanu… (@DiptabhanuS) April 8, 2020