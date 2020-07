Policía rescata a una niña de 8 años en inundación

Redacción

En redes sociales difundieron un video dramático que muestran cómo un policía de Estados Unidos, rescata a una niña de 8 años que quedó atrapada en un arroyo después de que las fuertes lluvias provocaron una inundación en Walton Hills, Ohio.

Según informes, una mujer adulta y dos menores habían logrado ponerse a salvo cuando la crecida de las aguas las tomó por sorpresa.

8-Yr-Old Girl Pulled To Safety By #Police Officer

Bridal Veil Falls in Walton Hills #USA

A flood had separated her from her parents; this & the family reunion are beautiful moments all thanks to Police Officer Tom Cercek. https://t.co/S08jVs86Zo @WeAreTRR pic.twitter.com/Kp1jAFGGij

