Hackean supuestamente cuentas de Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates

Internautas reportan un hackeo masivo a cuentas de twitter personajes importantes en la política y la economía

Redacción

Diversas cuentas de Twitter fueron hackeadas, los afectados fueron: Bill Gates, Jeff Bezos, Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk y el rapero Kanye West, entre otras personalidades.

Entre las empresas que destacan se encuentran Apple y Uber, que vieron comprometidas con tuits que anunciaban una estafa.

Se trató de tuits que parecía promover una estafa de criptomonedas, solicitando donaciones a través de Bitcoin, invitando a enviar en 30 minutos 1.000 dólares en bitcoins para recibir luego esa suma duplicada.

WARNING: @Gemini‘s twitter account, along with a number of other crypto twitter accounts, has been hacked. This has resulted in @Gemini, @Coinbase, @Binance, and @Coindesk, tweeting about a scam partnership with CryptoForHealth. DO NOT CLICK THE LINK! These tweets are SCAMS. — Tyler Winklevoss (@tylerwinklevoss) July 15, 2020

Las publicaciones que ya han sido borradas. El cofundador de la plataforma de criptomonedas, Cameron Winklevoss, ya se pronunció al respecto desde su cuenta oficial de twitter.

Esta es una estafa, ¡NO participes! Este es el mismo ataque / toma de control que están experimentando otras cuentas importantes de Twitter, advirtió Cameron Winklevoss

This is a SCAM, DO NOT participate! This is the same attack/takeover that other major crypto twitter accounts are experiencing. Be vigilant! Situation is ongoing.https://t.co/2k9U3PpnKm — Cameron Winklevoss (@winklevoss) July 15, 2020

Twitter dio a conocer que ya se encuentran trabajando en las cuentas hackeadas, investigando el suceso y solucionando el problema.

Somos conscientes de un incidente de seguridad que afecta las cuentas en Twitter. Estamos investigando y tomando medidas para solucionarlo»: Twitter.