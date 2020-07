Así reacciona Huawei al ser eliminado del 5G del Reino Unido

Redacción

La empresa de Huawei ha mencionado que la decisión del Gobierno británico de eliminar todos sus componentes de las redes 5G para el año 2027 es «decepcionante» y «politizada».

Statement regarding UK government decision

Ed Brewster, a spokesperson for Huawei UK, said: «This disappointing decision is bad news for anyone in the UK with a mobile phone. It threatens to move Britain into the digital slow lane, push up bills and deepen the digital divide.»1/4 pic.twitter.com/A0V7O1LQmr

