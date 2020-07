Ardilla da positivo a peste bubónica en Estados Unidos

Redacción

Una ardilla ha dado positivo por la peste bubónica en la ciudad de Morrison en Colorado, anunciaron funcionarios de salud pública del condado de Jefferson. La ardilla, descubierta el sábado, es el primer caso de peste en el condado, según un comunicado.

Autoridades informaron haber visto al menos 15 ardillas muertas en la ciudad. Los funcionarios hicieron pruebas en una, y dio positivo para la peste bubónica, esperan que los otros animales también estén infectados.

NOTICE: On Saturday, July 11, a squirrel found in the Town of Morrison tested positive for bubonic plague. The squirrel is the first case of plague in the county. Read more: https://t.co/Ernd8QYrgA

— Jefferson County Public Health (@JeffcoPH) July 12, 2020