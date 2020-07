Furor en redes por millonario con cubrebocas de oro

Redacción

En las últimas semanas se hizo viral las fotografías de Shankar Kurhade, un empresario originario de la ciudad de Pune, India, que decidió comprar un cubrebocas de oro hecho a su medida.

Este objeto excéntrico tiene un peso aproximado de 50 gramos y un costo de poco más de 88 mil pesos mexicanos.

El empresario hindú de 49 años, tuvo que hacer este pedido especial a un joyero de la ciudad de Pimpri-Chinchwad, ya que no se encuentra a la venta.

Todos los miembros de mi familia aman el oro, si ellos me lo piden, entonces diseñaré estos cubrebocas para ellos también. No sé si me infectare con coronavirus usando una mascarilla de oro o no, pero he seguido todas las reglas del Gobierno para prevenir la propagación del virus», dijo Shankar Kurhade.

Actualmente, grupos de personas en la calle se acerca para tomarse selfies con él, en las fotografías se puede notar también que usa anillos, cadenas y pulseras adornadas con este metal precioso.

