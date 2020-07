Spotify y otras apps dejaron de funcionar en iPhone

Redacción

Se detectó recientemente que usuarios de Spotify, TikTok, Tinder y otras aplicaciones no podían iniciarse en el iPhone, y el culpable era un SDK de Facebook involucrado en el propio arranque de esos programas.

El problema se ha resuelto, y Facebook señaló que el problema es de su aplicación. Dice que el conflicto es culpa de un cambio en el código.

Desde Spotify han informado a través de su cuenta de Twitter que están al corriente del fallo que se ha presentado. Al parecer es un error desconocido que se está investigando.

Good news! Everything is good to go and looking happy. Still having issues? Give @SpotifyCares a tweet.

— Spotify Status (@SpotifyStatus) July 10, 2020