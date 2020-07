J Balvin y Tainy lanzan ‘Agua’, canción para la película de Bob Esponja

Balvin estrenó su nueva canción «Agua» para sonorizar la película de Bob Esponja

Redacción

El lanzamiento oficial de ‘Agua’, la nueva canción de J Balvin y Tainy, forma parte de la película The Spongebob Movie: Sponge On The Run.

El cantante había dejado pistas a sus seguidores con varias publicaciones en redes sociales.

Sé que este tema tiene vibra y mucha felicidad para este momento que tanto necesitamos”, escribió el cantante.

Ver esta publicación en Instagram Mmmm ➡️ Buena idea bob 😄 Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin) el 7 de Jul de 2020 a las 9:53 PDT

«Agua» es la nueva canción que da ambiente a Bob Esponja al rescate, la nueva película del personaje animado, se espera que llegue a los cines en 2021.

La película llegará a comienzos de 2021 a través de plataformas digitales, luego de que su estreno en cines fuera pospuesto a lo largo de este año por la pandemia del COVID-19.

Recientemente la industria de entretenimiento, Nickelodeon, hizo oficial la sexualidad de Bob Esponja por un tuit que publicó durante el Mes de Orgullo Gay, donde se aclara que Bob Esponja forma parte de la comunidad LGBTQ+.

