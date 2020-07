Así será la reapertura de Disney en Florida

Redacción

Disney cumplira la promesa de reabrir el sábado sus parques temáticos de Walt Disney World en Orlando, Florida.

El parque temático más visitados del mundo, fue cerrado a los visitantes en marzo del 2020, por la pandemia de Covid-19.

La compañía dio a conocer que el número de asistentes será limitado. En los restaurantes manejarán un sistema de reservaciones.

Walt Disney World Resort cast members prepare for opening with health and safety as a focus. https://t.co/CutO0Tu3h5 pic.twitter.com/hoWsqRWjl5

— Disney Parks (@DisneyParks) July 3, 2020