País analiza prohibir utilizar TikTok

Estados Unidos está analizando la prohibición tanto de TikTok como de otras aplicaciones de origen chino. Así lo aseguró el Secretario de Estado, Mike Pompeo, en declaraciones sobre las tensiones crecientes entre Estados Unidos y China y los conflictos tecnológicos entre ambos países.

Pompeo sugirió la posible prohibición durante una entrevista con Laura Ingraham de Fox News, y agregó: «nos estamos tomando esto muy en serio».

El diplomático de Washington agregó que la gente solo debe descargar la aplicación «si desea que su información privada esté en manos del Partido Comunista Chino«.

We’re dedicated to improving TikTok to better protect users from harassment, treat users fairly, and amplify diverse voices and perspectives. We’re welcoming @mutalenkonde to our Content Advisory Council, investing in Trust & Safety hubs, and clarifying our Community Guidelines. pic.twitter.com/ugCXjmPG8p

— TikTok (@tiktok_us) July 1, 2020