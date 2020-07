México se desplazó por el reciente sismo en Oaxaca: NASA

Hace unas semanas se registró un sismo de magnitud 7.4 con epicentro en las costas del estado de Oaxaca, el cual se logró sentir en las entidades de Guerrero, Ciudad de México, Puebla e incluso Michoacán y Querétaro.

Pero el suceso marcó un antes y después para el territorio mexicano, ya que imágenes satelitales de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (Nasa) evidenciaron que el territorio nacional tuvo un desplazamiento de 45 cm tras este movimiento telúrico.

Según datos de la NASA, el terremoto también desencadenó una alerta de tsunami, con olas de 0,68 metros (2,2 pies) observadas en Acapulco y 0,71 metros (2,3 pies) en Salina Cruz.

En la imagen, un ciclo de color completo representa un desplazamiento relativo entre dos puntos en el suelo. Cada ciclo define aproximadamente 0,15 m de desplazamientos en la dirección de línea de visión del satélite (LHOS). Se ha observado un desplazamiento de casi 0,45 m en el epicentro del terremoto según este análisis inicial.

El Programa de Desastres de Ciencias Aplicadas a la Tierra de la NASA se ha activado para este evento con fines de investigación, y está coordinando con investigadores y socios para producir datos e imágenes basadas en satélites para comprender mejor el evento y sus impactos. Hasta la fecha, se han generado mapas de desplazamiento de superficie (véase arriba) utilizando datos satelitales de la región provenientes del radar de apertura sintética (SAR) de la Agencia japonesa de exploración aeroespacial(JAXA) ALOS-2.

During #PrideMonth and the rest of the year, Earth is decked out in rainbow! From space 🛰, the diversity of life on our planet shows up in bright, rainbow 🌈 colors.https://t.co/vPRclZKqik pic.twitter.com/7oMlKYTOnE

— NASA Earth (@NASAEarth) June 29, 2020