La evolución de los juegos de Nintendo durante los últimos 29 años

Te contamos la evolución de Nintendo la multinacional japonesa

Redacción

Las consolas de videojuegos nos han acompañado durante las últimas décadas, adaptándose a cada tiempo, llevándonos a mundos con personajes icónicos como Mario Bros.

Nintendo es la compañía japonesa que creó el universo de Mario Bros., Donkey Kong y que nos permitió pelear en arenas con nuestros Pokémones.

Era una pequeña empresa que apenas estaba comenzando a distribuir videojuegos, antes de los 80 se dedicaban a crear juguetes y electrodomésticos. Guiados por Gunpei Yokoi, un ingeniero que Hiroshi Yamauchi contrató para producir juguetes, terminó siendo la clave como el mismo Shigeru Miyamoto.

El fallecido Yokoi fue quien diseñó la Game Boy original, el Game Watch y quien aportó ideas para Donkey Kong y Super Mario Bros.

Nes de 1984

La consola de Nintendo Entertainment System – NES, salió al mercado en 1984 , entre los títulos disponibles están Excitebike, Super Mario Bros., Metroid, The Legend of Zelda y Punch-Out! Mario y su hermano Luigi se hacen tan famosos como NES y el juego para NES «Super Mario Bros.» es un éxito en todo el mundo. Algunos estudios revelan que los niños están tan familiarizados con «Mario» como con Mickey Mouse y Bugs Bunny.

En 1986 según la página oficial se lanza en Europa Nintendo Entertainment System. Acompañado de clásicos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Excitebike, NES se convierte al instante en un gran éxito.

Para 1988, la biblioteca de juegos de la consola había crecido hasta 65 títulos. Uno de los más recordados es Duck Hunt, con el que se introdujo la pistola inalámbrica «Zapper».

Super Nintendo Entertainment System de 1990

Mejor conocido en México como Super Nintendo, la consola se lanzó en distintos años en los mercados de América y Europa.Tras el éxito de la primera, el entonces CEO de la compañía, Hiroshi Yamauchi, ordenó desarrollar una nueva consola.

Este vídeo compara las versiones de Star Wars Episode I: Racer para Nintendo 64 y Switch – https://t.co/5wzOJpsHKo pic.twitter.com/RAL5CrUa8g — Nintenderos (@Nintenderos) June 28, 2020

Nintendo 64 de 1996

El nombre viene de la unidad de procesamiento de 64 bits, además fue la primera en tener gráficos 3D e incorporar una palanca análoga en el control. En tan solo 24 horas se lograron vender 500,000 piezas.

La GameCube de 2001

Esta fue la primera consola de mesa de Nintendo que dejó atrás el uso de cartuchos e incorporó discos.

Wii del 2006

Nintendo DS llega a lo más alto de los videojuegos como la consola portátil más vendida, gracias a un catálogo de juegos para todo el mundo. Con características avanzadas como controles inalámbricos y sensibles al movimiento llegó a finales de ese año esta consola.

El año culmina con el lanzamiento de Wii. La nueva consola de sobremesa con su innovador sistema de control.

A comienzos del año 2011 se produjo el lanzamiento de Nintendo 3DS, que permite a sus usuarios disfrutar de gráficos 3D estereoscópicos sin necesidad de gafas especiales.

El año 2012 supuso un hito en la historia de Nintendo, por el lanzamiento de una nueva consola doméstica, Wii U, y una nueva consola portátil: Nintendo 3DS XL. La primera consola doméstica de alta definición de Nintendo presentaba una dinámica de juego de doble pantalla, gracias a la pantalla integrada del Wii U GamePad.

En marzo del 2017, salió la Nintendo Switch que rompe la barrera entre las consolas de sobremesa y las portátiles uniendo los dos conceptos en un solo dispositivo. Gracias a la base creada por la marca japonesa, la consola puede conectarse a la televisión y pasa a ser de sobremesa.

Revisit and create new #NintendoSummerMemories with these great titles on Nintendo Switch! pic.twitter.com/z6fY9X2gKO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 24, 2020

En este 2020 Nintendo anunció que podrían no incluirán obras como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Bayonetta 3 y Metroid Prime 4, pues si bien están confirmados, no tienen fecha de lanzamiento aproximada.

Te puede interesar: ¡Pac-Man cumple 40 años!