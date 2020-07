Biblioteca en Minecraft cuenta con artículos ‘censurados’ en México

Los Gamers de Minecraft pueden construir diversos escenarios en el juego, desde antiguas construcciones como pirámides y templos, hasta modernas ciudades, y ahora tienen acceso a los artículos periodísticos censurados en el mundo.

La Organización no gubernamental de Reporteros sin Fronteras se unió a un proyecto involucra una biblioteca digital en el videojuego Minecraft.

La biblioteca reunió artículos de cinco diferentes periodistas de diferentes partes del mundo, que fueron censurados, encarcelados y muchos de ellos asesinados.

We’re proud to launch one of our most challenging projects to date: The Uncensored Library. We’ve built a virtual library in #Minecraft which bypasses press censorship in oppressive regimes. https://t.co/KT2rucOVNA

Find out more at: https://t.co/mxXr1Hku9E pic.twitter.com/TA5hzXB3A7

— blockworks (@BlockWorksYT) March 12, 2020