Detectan supuesta ‘nube radioactiva’

A través de twitter el Secretario Ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares dio a conocer que se detectó un aumento de isótopos radioactivos en el norte de Europa.

El ligero aumento en la concentración de radioisótopos en el aire sobre el norte de Europa no representa una amenaza para la salud y el medio ambiente de las personas, dijo la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA).

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden 🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN

Según la organización internacional, 33 países informaron a la agencia que no se había producido la liberación de isótopos nucleares en su territorio.

«El IAEA continuará sus esfuerzos para analizar la información recopilada con el fin de identificar el posible origen y la ubicación de la liberación», dijo la agencia en un comunicado.

