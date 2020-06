Starbucks también pausa la publicidad en Facebook

A raíz de las protestas antirracistas en Estados Unidos, surgió el “boicot” de anunciantes contra Facebook y otras redes sociales, la cadena de cafeterías Starbucks anunció que suspenderá su publicidad en esas plataformas, como han hecho otras compañías, desde la gigante Unilever hasta Coca-Cola.

Black Lives Matter. We continue to listen to our partners and communities and their desire to stand for justice together. The Starbucks Black Partner Network co-designed t-shirts with this graphic that will soon be sent to 250,000+ store partners. pic.twitter.com/Wexb45RcTE

— Starbucks Coffee (@Starbucks) June 12, 2020