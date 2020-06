Coca-Cola suspende publicidad en redes sociales

Redacción

The Coca-Cola Company suspenderá a nivel mundial su publicidad pagada en redes sociales al menos durante 30 días.

La empresa explicó que se dedicará ha “analizar sus estándares y políticas de publicidad para determinar si hacen falta revisiones internas”, mencionó en un comunicado.

Building a better future means joining together as we move forward. We are donating to @100blackmen as a part of the effort to end systemic racism and bring true equality to all. This is just a first step. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/QqwYseKjAS

— Coca-Cola (@CocaCola) June 3, 2020