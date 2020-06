Revelan escena de Jurassic Park eliminada

Redacción

La película de Jurassic Park (1993) de Steven Spielberg, es la adaptación de la novela de Michael Crichton y, a pesar de que se convirtiera en un éxito absoluto en taquilla, el director tuvo que enfrentarse a lo que se enfrentan todas las películas basadas en novelas, escenas memorables eliminadas.

Al final de la novela Alan Grant y los niños Tim y Lex se escapan de las garras de un Tyrannosaurus Rex dormido y cogen una balsa salvavidas para huir río abajo. El dinosaurio se despierta y les persigue por aguas turbulentas generando uno de los momentos más intrigantes de la historia. Pues bien, esta fue la escena que hubiera dado mucho juego (y mucho trabajo) en la película, pero que Spielberg decidió omitir.

