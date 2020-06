Aquí todas las novedades que dieron a conocer en el WWDC 2020

Redacción

Se llevó a cabo el evento anual para desarrolladores de Apple llamado “WWDC 2020”. Pero a diferencia de los anteriores, en esta edición no se pudo asistir físicamente a la conferencia que se realizó en formato online.

Tim Cook dio inicio a la conferencia con el tema de la importancia en sostener principio de igualdad y de sostener la lucha contra el racismo, haciéndose eco del movimiento Black Lives Matter que recobró especial relevancia.

De las principales destaca la de App Library, un espacio donde las apps de Apple se organizan automáticamente por categorías. Se pueden ocultar las apps simplemente deslizando a la derecha. Es una nueva forma de organizar e interactuar con las aplicaciones.

This year’s #WWDC20 student developers are creating apps that do incredible things like help prepare for pandemics, reduce our carbon footprints and connect victims of sexual assault with resources they need. Amazing to see how they’re dreaming big and changing the world. pic.twitter.com/JfmmecC54P

— Tim Cook (@tim_cook) June 23, 2020