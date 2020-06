Ahora podrás “descubrir nuevas listas” en Twitter

Redacción

La red social reveló su última actualización, agregó la opción “Mostrar más recomendaciones” y en ella la sección «Descubrir nuevas listas». La función permite a los usuarios encontrar nuevas listas de las recomendaciones en Twitter, buscar un tema en particular y obtener listas de esa manera. Además, pueden seguir esa lista particular.

La función de listas recomendadas aún no está disponible y Twitter no ha señalado cuándo llegará a los usuarios. De momento sólo ha publicado un vídeo en su cuenta oficial en la red social en el que explica cómo funcionará la función de listas recomendadas.

Add new voices and conversations to your Timeline using Lists.

You can now:

👉 make a List

👉 discover new Lists

👉 follow a List

👉 Tweet a List pic.twitter.com/7xhwMXRUWG

— Twitter (@Twitter) June 18, 2020