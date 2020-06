Tuits de voz sin apoyo para personas discapacitadas

Redacción

Twitter anunció la incorporación de tuits con voz en su plataforma. Las fotos, gifs y los caracteres han permitido que puedas agregar tu estilo propio y personalidad a tus mensajes en la aplicación.

Por el momento la característica está presente únicamente para algunos usuarios de iOS, pero más adelante se incorporará para todos. Para empezar, debe oprimir en crea un nuevo Tweet y seleccionar el ícono de ondas de sonido.

Hear us out: we’re testing a new way to start a conversation. pic.twitter.com/sZTHwyqaIF

Cada tuit de audio captura hasta 140 segundos de grabación. «Una vez que hayas alcanzado el límite de tiempo de un Tweet de voz, uno nuevo empieza a crearse en Hilo automáticamente. Una vez que hayas terminado, toca el botón de Finalizar para concluir tu grabación y regresa a la pantalla de creación para tuitearlo».

Ante la noticia, diversos usuarios se contactaron con Twitter para pedirle que tomarán en cuenta a las personas con discapacidades, que no les permite usar este tipo de funciones. La compañía señala que lamentaba lo ocurrido y fue un error presentar el experimento sin apoyo para discapacitados.

We’re sorry about testing voice Tweets without support for people who are visually impaired, deaf, or hard of hearing. It was a miss to introduce this experiment without this support.

Accessibility should not be an afterthought. (1/3) https://t.co/9GRWaHU6fR

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 19, 2020