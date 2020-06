Twitter ya tendrá nuevo sistema de verificación de cuentas

Redacción

A dos años de haber cerrado su formulario de petición para verificar una cuenta, por errores en el sistema, Twitter ha confirmado que trabaja en el lanzamiento de un nuevo sistema de verificación que permitirá a los usuarios solicitar su insignia azul.

La plataforma ha confirmado que trabaja en esta funcionalidad pero que aún no se ha lanzado al público en general. También se sabe que Twitter, cuando permita a cualquier persona solicitar la verificación, mostrará esta vez una serie de normas públicas que harán más transparente el proceso de verificación. Así los usuarios podrán saber si, de acuerdo a los requisitos publicados por Twitter, tienen opciones o no de recibir la verificación. Se desconoce por el momento cuáles serán esos requisitos.

Fue en 2017 cuando Twitter suspendió la verificación de cuentas tras el enfado de los usuarios por Jason Kessler, un supremacista cuyo perfil fue verificado.

Desde entonces, la verificación está disponible bajo una serie de requisitos bastantes estrictos y la red social no ha dado señales de querer facilitar esta función a la mayoría de sus usuarios. En un tuit publicado en 2017 señalaba: “La verificación tenía por objeto autenticar la identidad y la voz, pero se interpreta como un respaldo o un indicador de importancia. Reconocemos que hemos creado esta confusión y necesitamos resolverla. Hemos pausado todas las verificaciones generales mientras trabajamos e informaremos pronto”.

Jane Wong, una ingeniera de Hong Kong, fue la encargada de difundir la información en Twitter, al mostrar capturas de pantalla de un menú de configuración actualizado que incluye las palabras “solicitud de verificación”. Hay una nueva sección en el menú Cuenta en la configuración llamada “Información personal”, que muestra “Perfil” y “Solicitar verificación”.

Twitter ha confirmado al diario tecnológico The Verge que este tuit es cierto, pero se ha negado a hacer más comentarios. En la página de ayuda de Twitter sigue apareciendo que, en este momento, el programa de verificación está pausado y que no aceptan peticiones. Tras el tuit de Jane, los internautas habla de que la compañía está trabajando en un nuevo sistema de verificaciones que permita a los usuarios hacerlo de forma más sencilla. En principio, la opción de solicitarlo debería aparecer al pinchar en “configuración y privacidad”, pero por ahora no parece estar en la cuenta de prácticamente nadie.

Verification was meant to authenticate identity & voice but it is interpreted as an endorsement or an indicator of importance. We recognize that we have created this confusion and need to resolve it. We have paused all general verifications while we work and will report back soon

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 9, 2017