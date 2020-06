Crean sticker ‘Apoya negocios locales’

Durante la contingencia sanitaria, muchos comercios permanecen cerrados, consumidores y empresas de todos los tamaños recurren a Internet y a las redes sociales para mantener su flujo de ingresos.

Facebook ha agregado un nuevo sticker para apoyar a los negocios locales, las pequeñas y medianas empresas. Las pegatinas llevan por nombre ‘Apoya negocios locales’ y se pueden utilizar en las Stories de Instagram y Facebook.

El sticker permite que el usuario que lo ve, pueda ponerse en contacto fácilmente con la empresa a través del mensaje directo. También muestra una vista previa de las tres últimas publicaciones que ha realizado ese negocio en su cuenta de Instagram o Facebook.

Today we’re launching a “Support Small Business” sticker in stories so you can show love to your favorite small businesses.💓

Use it and your photo or video will be added to a shared story where friends can see which businesses you support. 🙌 pic.twitter.com/D68cAthCtq

— Instagram (@instagram) May 11, 2020