Muere el creador de Lego

Jens Nygaard Knudsen, quien diseñó la icónica mini figura de Lego, falleció en una casa de cuidados por esclerosis lateral amiotrófica

Jens Nygaard Knudsen, el diseñador del Lego, de 78 años murió en el centro de cuidados después de que se mantuviera ahí durante una semana, compartió Milan Pedersen.

Su imaginación era maravillosa. Si teníamos una lluvia de ideas lo que él hacía era tener como un huracán de ideas, porque tenía muchísimas”, dijo. Nygaard Knudsen, quien falleció en el Anker Fjord Hospice a las afueras del pequeño municipio de Hvide Sande, de la costa oeste de Dinamarca, fue diseñador en la firma de juguetes danesa de 1968 al 2000.

Trabajó desarrollando la ahora legendaria minifigura con brazos y piernas móviles durante los años 70, antes de que fuera lanzada en 1978.

De acuerdo con Lego se decidió, cuando la figura fue creada, que además de tener una cara amarilla con una expresión feliz en ella, no tendría ni sexo o raza definida siendo que esto sería determinado por la imaginación de los niños y el tipo de juego que tuvieran con la figura.

“Era un hombre de ideas. La figura fue creada para que hubiera vida en las casas. En ese tiempo la casa Lego estaba vacía y después él dibujó a este personaje”, compartió Marianne Nygaard Knudsen, su viuda, a la emisora danesa TV2.

Además de desarrollar la figura de Lego, Nygaard Knudsen fue también responsable de desarrollar algunos de los temas clásicos de la marca como los astronautas y los piratas. Fueron estos primeros temas lo que llevó a la empresa de juguetes a incorporarse a la vida cotidiana de las personas y a la cultura popular, volviéndose una de las marcas más famosas y redituables de juguetes que han alcanzado proyección en publicaciones, televisión y películas, de la misma forma que se han hecho muy populares en expresiones artísticas y fotográficas.

Ejemplo de esto fue que en 2001 Brendan Powell Smith comenzó un proyecto en internet para crear una versión ilustrada de la Biblia usando bloques y personajes de Lego, al que llamó The Brick Testament. El proyecto tuvo tal éxito y crecimiento que hasta el momento ha logrado escenificar 400 historias con más de cuatro mil imágenes, las cuales son fotografías o escenas creadas a mano con los bloques de Lego.

El proyecto tuvo tal impacto a nivel mundial que se han publicado tres libros. En 1996 el compositor danés Frederik Magle compuso la sinfonía Lego Fantasía en tres movimientos para piano y orquesta sinfónica, la cual fue solicitada directamente por Lego Group.

Esta pieza fue estrenada el 24 de agosto de 1997 en un concierto en la capilla de St. George en el castillo de Windsor por la Orquesta Filarmónica de Londres. Los simpáticos personajes han sido protagonistas de videos de diferentes músicos como The White Stripes con su tema Fell In Love with a Girl; así como también el afamado DJ Avicii, en su tema Addicted to You, hace una referencia, con figuras lego, a la escena del lobby de The Matrix.

Lego, sus bloques y sus personajes también han sido referencia en programas como Los Simpson, James May’s Toy Stories, Arrested Development y Mythbusters. Se han realizado cuatro películas de Lego, de las cuales dos están basadas en personajes ficticios que se “legolizaron”: Batman y Ninjago.

Se están desarrollando dos cintas más y la compañía recientemente acaba de firmar un contrato con Universal Pictures para que sean sus distribuidores en los proyectos futuros.

Fundado en 1932 por Ole Kirk Christiansen, Lego empezó a despegar como gran marca internacional de juguetes de construcción a partir de 1958. En la actualidad emplea a más de 17 mil personas. El dato Las cintas de Lego.

The Lego Movie (2014).

The Lego Batman Movie (2017).

The Lego Ninjago Movie (2017).

The Lego Movie 2: The Second Part (2019).

En total el presupuesto de las cuatro películas fue de 309 millones de dólares. La taquilla de recaudación de las cintas fue de más de mil millones de dólares.

En proceso: Secuela de Lego Batman, sin nombre aún (2022) y The Billion Brick Race.

Además de la colección clásica, ciudad del creador y tecnología, hay colecciones de Star Wars, Ninjago y Superhéroes de Marvel y DC.

