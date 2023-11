Diabetes, la epidemia que podemos atender con autocuidado: María Teresa Tirado Díaz

La diabetes es una epidemia en México y su alarmante crecimiento va más allá de las cifras: dejó de ser un padecimiento crónico-degenerativo de adultos mayores para presentarse en niños, jóvenes, adultos y ancianos. Está imparable y por si esto fuera poco: la diabetes es una enfermedad que no tiene cura, tiene efectos que generan discapacidades y si no se atiende, es mortal. La buena noticia es que se puede prevenir si se toman las decisiones y medidas adecuadas. En nuestras manos está detener la ola de Diabetes Mellitus y sus devastadores efectos.

“Para hacer conciencia sobre este padecimiento metabólico -que afecta a distintos órganos del cuerpo-, cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes para hacer hincapié sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad cuyos síntomas y signos solemos ignorar, automedicar o disfrazar con otros padecimientos hasta que ya es demasiado tarde”, señala María Teresa Tirado Díaz.

La Presidenta Ejecutiva de Grupo Collins explica que gracias a los avances médicos hay nuevos y más evolucionados tratamientos para la diabetes, sin embargo, “las claves para detener el avance de esta enfermedad que ya es un problema de salud pública para nuestro país y para el mundo, son la prevención y el diagnóstico oportunos”.

“Como mexicanos tenemos que dejar de pensar que no nos va a pasar, que es una enfermedad de los viejos o que no tiene sentido cuidarse porque de algo nos vamos a morir. Tenemos que comenzar a hacernos cargo de nuestra salud a través de la correcta alimentación, una actividad física realmente saludable, y el hábito de hacerse un análisis de sangre una vez al año. Con esto no solamente podríamos prevenir la diabetes, sino un sinfín de enfermedades”, afirma María Teresa Tirado Díaz.

Para buena parte de la población comer sano, hacer ejercicio y un chequeo médico es caro y difícil, ya sea porque no se tiene una cobertura pública de salud, o porque si se tiene se pierde tiempo que no se tiene; o porque se cree que hay que acudir a un gimnasio o comer orgánico para comer saludable y hacer ejercicio.

“Consumir agua, frutas y verduras de temporada probablemente es más barato que consumir hamburguesas y refrescos, pero necesitamos un cambio cultural que comienza en la niñez, y un cambio de conciencia cuando somos adultos. Hacerlo vale la pena porque de ello depende la vida”, afirma la Presidenta Ejecutiva de Grupo Collins.

Es momento de considerarlo y ponerlo en práctica para no ser parte de las estadísticas: México es el segundo país de América Latina con más prevalencia de Diabetes Mellitus. Según un estudio publicado por la revista Mexicana de Salud Pública, en junio de 2023, el 18% de la población mexicana padece diabetes y un 13% de las muertes en nuestro país son por causa de esta enfermedad.

¿Qué es la diabetes? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se diagnostica?

La diabetes es una enfermedad metabólica, crónico-degenerativa que se produce por desequilibrios de la insulina, una hormona que regula la cantidad de glucosa (azúcar) que hay en la sangre. Cuando la glucosa aumenta, causa serios daños a los órganos y a varios sistemas del cuerpo.

“Son muchas las causas probables de la diabetes, comenzando por la predisposición hereditaria, seguida por los principales factores que la desencadenan: la obesidad y el sobrepeso que son producto de una dieta poco saludable y la falta de actividad física frente al sedentarismo”, comenta María Teresa Tirado Díaz.

Son tres los tipos de Diabetes Mellitus, también llamada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Diabetes Sacarina:

Diabetes tipo 1: aparece en niños y jóvenes. También se le llama “diabetes juvenil” y aparece cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca y destruye células del páncreas que producen la insulina.

Diabetes tipo 2: es la más común en los adultos y la que tiene más prevalencia en México y en el mundo. La provocan generalmente la obesidad, el sobrepeso y la condición hereditaria, pero está apareciendo en sectores de la población como niños y jóvenes. Esta se puede prevenir y controlar si se detecta y se trata a tiempo con un cambio de alimentación, ejercicio y/o medicamentos.

Diabetes Gestacional: ocurre cuando una mujer que previamente no tenía diabetes desarrolla niveles elevados de glucosa en sangre durante el embarazo.

“Sus síntomas pueden parecerse a otros padecimientos y es común que los pasemos por alto, que nos automediquemos o usemos remedios que pueden incluso agravar la enfermedad. Es común sentir cansancio, sed, tener mucha hambre, dolores de cabeza, calambres, o ir muchas veces a orinar. Si observamos estos síntomas podríamos atribuirlos a otras enfermedades más comunes. Aunque también hay un signo físico muy característico: la acantosis, que es una línea negra en el cuello producto de la resistencia a la insulina”, señala la Presidenta Ejecutiva de Grupo Collins, María Teresa Tirado Díaz.

Como todo padecimiento, su diagnóstico depende de la fase en la que se encuentre el desarrollo de la enfermedad, pero prevenir la diabetes comienza con un estudio de sangre, una química sanguínea a través de la cual los médicos pueden observar los niveles de distintas sustancias en la sangre, desde la glucosa, el colesterol y los triglicéridos cuyos desequilibrios pueden advertir la diabetes. Y si hay padres, abuelos o familiares directos con diabetes, con más razón hay que hacer este estudio anualmente.

Mitos sobre la diabetes:

La diabetes es una enfermedad compleja que una vez que se desarrolla afecta a distintos órganos y sistemas del cuerpo y tenemos que comenzar a romper con algunos mitos alrededor de ella.

Los sustos desencadenan la diabetes: FALSO. Una fuerte impresión no desequilibra la insulina ni eleva la glucosa a un nivel de generar diabetes. La insulina te deja ciego: FALSO. Lo que deja ciego es la falta de control de la glucosa. La glucosa elevada afecta la microcirculación y los nervios, como la retina y sus pequeñas arterias. Si te da diabetes te amputan: NO SIEMPRE. Por ello es tan importante la detección oportuna, para que los elevados niveles de glucosa no destruyan la circulación ni los nervios.

Las hierbas curan la diabetes: FALSO. Hasta ahora, la diabetes no tiene cura, pero sí tratamiento para su control y es común que el uso indiscriminado de hierbas empeore la situación. Todavía no hay medicamentos herbolarios científicamente probados para el control de la enfermedad.

Las personas que viven con diabetes no comen frutas: FALSO. Sí pueden, siempre y cuando el paciente esté bien controlado en sus niveles de glucosa y coma las porciones adecuadas.

“A pesar de ser una enfermedad común, las personas solemos caer en el falso confort. Pensamos que, si somos jóvenes, medio comemos bien, hacemos cierto ejercicio y no nos sentimos mal, ¿por qué tendríamos que preocuparnos por la diabetes? Creamos una falsa confianza y bajamos la guardia. Por ello es tan imprescindible hacer un examen de sangre al año y confirmar nuestra salud”, comenta María Teresa Tirado Díaz.

La pandemia por Covid 19 nos demostró que la salud es el bien más preciado para el ser humano y hoy existen muchas enfermedades silenciosas que se agravan por nuestro estilo de vida: por la falta de tiempo para cocinar, para ejercitarnos o para hacernos un estudio de sangre al año.

“Estamos muy concentrados en el trabajo, en las metas materiales de la vida (una casa, un auto…) sin darnos cuenta que, nuestro cuerpo, nuestro templo, está en juego y de él dependen todas esas metas. Necesitamos hacer conciencia de nuestro propio autocuidado y dimensionar si queremos llegar a la vejez y cómo, autónomos o dependientes de nuestra familia que termina viviendo la extensión del impacto de la diabetes, una enfermedad tan silenciosa como discapacitante y mortal. Es urgente dar el paso”, finaliza María Teresa Tirado Díaz, Presidenta Ejecutiva de Grupo Collins.