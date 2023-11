Descubre los equipos que están en las apuestas para ganar la NBA / Foto: Facebook

La nueva temporada de la mejor liga de baloncesto del mundo promete emociones fuertes, y una resolución incierta ante el gran número de aspirantes a hacerse con el anillo más preciado.

La temporada de la liga de las estrellas del básquet mundial acaba de comenzar sus pasos, y todavía queda un largo trecho de temporada regular y las eliminatorias de play offs para dirimir el vencedor. Pero los pronósticos apuntan a que varias franquicias tendrán mucho que decir en esta edición 2023/2024 del campeonato. ¡Te decimos cuáles son a día de hoy los principales favoritos!

1-Denver Nuggets

El equipo de Colorado afronta el desafío de repetir título muy bien posicionado en las apuestas NBA, ya que ha logrado mantener el cinco inicial titularísimo que le permitió enfundarse el primer anillo de su historia, con el pivot Nikola Jokic como flamante MVP de las finales, y el base Jamal Murray marcando el tempo del equipo.

Aunque los especialistas inciden en que han perdido fondo de banquillo tras la marcha de Jeff Green y Bruce Brown, y que su conferencia oeste va a estar más disputada este año, con lo que ello puede implicar en desgaste suplementario en la liga regular, así como en cruces poco amables en los play offs, en los que pueden prodigarse las sorpresas. Con todo, también han hecho incorporaciones interesantes como la de Justin Holiday, y como flamantes campeones son el gran rival a batir.

Suyo es el peso de la púrpura, y la responsabilidad de afrontar el desafío de mantenerse en los más alto después de haber tocado en el cielo con las manos.

2-Boston Celtics

Cambiamos la conferencia oeste por la este para poner en valor las posibilidades de los Boston Celtics, que están en la mayoría de pronósticos como futuros campeones, dada la apuesta que han hecho por conformar un equipo ganador.

Así, Jayson Tatum y Jaylen Brown cuentan con un valioso refuerzo de un pívot poderosísimo como el letón Kristaps Porzingis, de excelentes prestaciones en ataque, y para reforzar la defensa la incorporación de Jrue Holiday tiene igualmente un valor incalculable.

Para obtener un equipo titular de tantos quilates, han debido renunciar un tanto a la profundidad de banquillo, con salidas importantes como la de Marcus Smart o los Williams, Grant y Robert. En este sentido, han seguido una línea parecida a la de los Nuggets, que no deja de entrañar sus riesgos en un campeonato tan largo, con tantos partidos que se disputan de manera muy seguida, y con una fase final de eliminatorias que se juegan a ‘cara de perro‘.

3-Los Ángeles Lakers

El equipo angelino está ante el que puede ser el canto del cisne de su estrella LeBron, secundado por un Anthony Davis con un rol emergente, y por esa gran promesa que es Austin Reaves.

Además, han hecho una profunda renovación, que ha propiciado la llegada de buenos jugadores de equipo como Christian Wood, Gabe Vincent o Cam Reddish, entre otros. Y todavía queda el mercado de invierno para reforzarse más…

No hay que olvidar tampoco la capacidad de resiliencia de una franquicia que la temporada pasada se tuvo que jugar su presencia en la fase final del campeonato en un play in agónico, para acabar llegando a la final de conferencia con los Nuggets, que luego fueron campeones.

Está por ver si esté año pueden ir un paso más allá, y plantarse en la final absoluta, quién sabe si contra unos Celtics favoritos de la conferencia este, con lo que se reeditarían las míticas finales de los 80 entre ambos equipos liderados por los legendarios Magic Johnson y Larry Bird.

4-Phoenix Suns

La franquicia de Arizona quiere brillar de nuevo en su máximo esplendor, y para ello ha reunido un plantel que alista nada menos que a Durant, Bradley Beal y Devin Booker, el único veterano que queda del equipo que disputó las finales de 2021. A los que se añade el recién llegado Jusuf Nurkic, que puede aportar mucho si las lesiones se lo permiten.

El aterrizaje de una nueva propiedad ha posibilitado poner sobre la mesa lo necesario para conformar un quinteto titular de alto voltaje, que aún puede mejorar con los fichajes del mercado de invierno para dar vuelo a un banquillo algo corto.

5-Miami Heat

De nuestra relación de favoritos, los Heat son los que más escepticismo despiertan en los apostadores, dado que han perdido puntales importantes que no han sido compensados con llegadas ilusionantes.

Pero no hay que olvidar que son los actuales subcampeones del torneo, después de protagonizar una peripecia épica por los play off, siendo reincidentes además en este tipo de gestas, que de momento, eso sí, no han supuesto la coronación absoluta desde que hace más de diez años se enfundaron su tercer y último anillo.

Con todo, queda mucho por andar en este campeonato que se sigue con gran pasión en todo el mundo, incluyendo en México, y por supuesto en Querétaro, que en parte fue elegida como una de las ciudades burbuja para jugar el campeonato nacional de México precisamente por la devoción con la que se vive el baloncesto en la ciudad.

Millones de aficionados al baloncesto de los cinco continentes aguardan con expectación cómo será la temporada de la NBA, y hacen sus apuestas sobre qué franquicia se coronará como campeona en el play off de las finales de junio.