SAP: Soluciones empresariales con SAP Business One

En un mundo laboral tan exigente y competitivo en el que se vive actualmente, adoptar los recursos necesarios para mantener la rentabilidad y el éxito son fundamentales, sobre todo con la cantidad de herramientas tecnológicas que se han desarrollado para maximizar la productividad gracias a la automatización de tareas. Como consecuencia, miles de empresas de todos los sectores se han visto adoptando software ERP como estrategia para la optimización de sus actividades y abrirse paso a la nueva era digital. Dentro de esto, un sistema que ha demostrado ser clave en toda empresa es el erp SAP Business One, el cual engloba una serie de procesos esenciales para cualquier organización dentro de una misma plataforma que permite llevar un control íntegro.

¿Qué es SAP? Soluciones empresariales

SAP es una sigla que deriva de Systemanalyse Programmentwicklung, el nombre original de la empresa en alemán tras ser fundada en el año 1972 y cuya traducción al español se comprende como “Desarrollo de programas de análisis de sistemas”. Sin embargo, esta empresa opto por acoger SAP como su actual nombre, mismo que es reconocido por sus destacables software empresariales nombrados de la misma manera. Sus productos están diseñados como una solución a la demandante carga de trabajo de las empresas con el fin de que se ejecuten correctamente las actividades de las diferentes áreas que las conforman, desde la administración, hasta la gestión de recursos humanos y la logística.De acuerdo con esto, son muchas las industrias que pueden aprovechar SAP para su desarrollo empresarial, siendo una destacada opción SAP Business One, la solución completa para las empresas de todos los tamaños para mejorar el control de su organización y dictar las estrategias convenientes para el crecimiento.

SAP Business One, el aliado integral

SAP Business One es un software de Gestión Empresarial desarrollado por SAP que se ha convertido en líder del mercado con +1300 clientes en más de 100 países, este ERP es especialmente utilizado por pymes y medianas empresas que buscan dar el primer paso a la digitalización y el crecimiento exponencial. Pero, ¿Por qué se le atribuye tanto éxito al software SAP Business One? Y es que con tantas opciones en ERP, inclinarse por el más efectivo a tu tipo de negocio es una decisión de suma importancia para toda organización, puesto que, se trata de una inversión considerable, que si no logra cumplir con los objetivos empresariales, es capaz de representar una perdida monetaria y de tiempo. Sin embargo, la especialidad de SAP Business One es la adaptabilidad, razón principal para ser adoptado por cada vez más empresarios, ya que al estar constituido con las áreas de especial interés para el funcionamiento de los negocios, se convierte en la solución integral deseada, capaz de ahorrar tiempo e impulsar los proyectos que generen rentabilidad y expansión. Si bien, ya esto representa una enorme ventaja para Pymes, Startups e incluso para empresas ya posicionadas, te presentamos algunas de las otras razones que elevan el potencial que tiene SAP Business One en las industrias.

Integra todos los procesos en una sola interfaz

Generalmente, las empresas tienden a manejar todas sus áreas de manera separada, es decir, cada empleado encargado, contiene sus propios registros que posteriormente se presentan ante la autoridad correspondiente para su inspección y comprensión. Pero, con SAP Business One, esto queda a un lado para englobar cada una de estas actividades en un mismo sistema en tiempo real. Es decir, dicho software ERP se encarga de recolectar los datos de cada una de las áreas de la empresa para centralizar su gestión, por lo que se podrá verificar en tiempo real los movimientos de las finanzas, contabilidad, inventario, recursos humanos, contratos y más que permitirán ahorrar tiempo e intervenir con acciones necesarias para mejorar una falla.

Ayuda a reducir los costes

Al tener acceso y control del inventario, recursos humanos, proveedores y efectividad de los trabajadores, se mejoran considerable los gastos de la empresa, puesto que se reducen aquellas fugas de dinero, y se controla de una mejor manera el flujo tanto de entrada como de salida. Además, el precio de SAP B1 frente a otros software ERP, también representa un considerable ahorro, dado que cuenta con una funcionalidad de calidad, profesional, certera y seguro por uno de los mejores precios del mercado, manteniendo la relación precio-calidad.

Xamai, la opción para implementar SAP B1 en tu empresa

El uso y la implementación de SAP B1 conlleva una serie de pasos y preparación que requiere de profesionales conocedores del área y el software para lograr la debida implementación, de modo que, al decidirte por incluir este ERP en tu empresa, logre sincronizar todos los datos adecuadamente y conectar con parte que conforma la empresa. Así pues, una opción para llevar a cabo un proceso exitoso con SAP B1 es Xamai, quien cuenta con 20 años de experiencia brindando soluciones a negocios y organizaciones con los mejores ERP del mercado. Por lo tanto, al ser SAP Gold partners en México y Silver Partner en España, estarás seguro de que podrás disfrutar de las ventajas que ofrece la empresa SAP.