¿Qué emociones salen en Intensamente 2?

El primer tráiler de la nueva película de Disney, Intensamente 2 o ‘Inside out’, ha encantado a las comunidades en redes sociales con la llegada de un nuevo personaje que refleja la emoción más representativa de la adolescencia.

IntensaMente 2 nos muestra a una Riley en pleno proceso de crecimiento, alcanzando la edad de 13 años. Sus emociones, que ya conocimos en la película original, observan este cambio con ternura y preocupación a medida que su pequeño mundo interior se transforma.

En este capítulo de emociones intensas, Ansiedad, interpretada por la talentosa Maya Hawke, se une al equipo de Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Disgusto. ¿Pero quién dijo que las emociones nuevas son tímidas? Kelsey Mann, la directora, nos asegura que Ansiedad no es de las que se quedan en segundo plano. ¡Bravo por Ansiedad! Aunque sea la novata, parece que llegó para revolucionar la dinámica del grupo y añadir un toque de caos emocional.

Aunque en Disney Latinoamérica todavía no ha confirmado la fecha de estreno oficial en México, la esperada película se estrenará en Estados Unidos el 14 de junio del 2024. Parece improbable que los mexicanos accedan a ella en una fecha distinta, aunque puede que incluso puedan verla unos días antes, como es costumbre con los estrenos de la compañía de Mickey Mouse.

🚧Things are getting messy🚧

Disney and Pixar’s #InsideOut2 is coming to theaters June 2024 with brand new emotions! pic.twitter.com/7DZyf95xcb

— Pixar (@Pixar) November 9, 2023