Revelan fotos de galaxias captadas por el telescopio Euclid

Los científicos revelaron el martes las primeras imágenes tomadas por el telescopio espacial europeo Euclid, una destellante y asombrosa colección de galaxias demasiado numerosa para ser contada.

Las fotos fueron reveladas por la Agencia Espacial Europea, cuatro meses después de que el telescopio fue lanzado desde Cabo Cañaveral.

Si bien los panoramas celestiales han sido observados previamente por el Telescopio Espacial Hubble y otros, los de Euclid ofrecen “imágenes astronómicas ultranítidas de una sección amplia del cielo y una visión profunda del universo distante”, indicó la agencia.

En una imagen se ven unas 1.000 galaxias en un núcleo a unos 240 millones de años luz de distancia, ante un trasfondo de más de 100.000 galaxias a miles de millones de años luz. Un año luz equivale a 9,3 billones de kilómetros (5,8 billones de millas).

“Deslumbrante”, expresó la directora científica de la agencia espacial, Carole Mundell, al mostrar la foto del núcleo de las galaxias, en una pantalla gigante en centro de control de la agencia en Alemania.

Los instrumentos de Euclid son capaces de percibir hasta las galaxias más pequeñas, que hasta ahora eran demasiado tenues como para ser observadas. Los resultados son “imágenes ultranítidas y asombrosas que van hacia atrás en el tiempo cósmico”, afirmó Mundell.

El telescopio tomó imágenes de una galaxia en espiral muy parecida a nuestra Vía Láctea. Si bien el Telescopio Espacial Hubble ha observado previamente el núcleo de esta galaxia, las nuevas imágenes ofrecen un vistazo a toda la región, dijeron científicos.

Euclid también tomó fotos nuevas de la Nebulosa “Horsehead” en la constelación Orión, un grupo dramático de estrellas jóvenes que se volvieron famosas por el Hubble. Le tomó a Euclid apenas una hora captar la nueva foto de la nebulosa; las cinco fotos en total tardaron menos de un día de observación.

Euclid’s first images are here ✨

These five images illustrate Euclid’s full potential; never before has a telescope been able to create such razor-sharp images across such a large patch of the sky, and looking so far into the distant Universe.

👉 https://t.co/9w2UfPREQc pic.twitter.com/Sug4drvgqs

— ESA (@esa) November 7, 2023