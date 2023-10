¿Sabes cómo usar mallas en tus outfits? Descubre estos 7 tips

Te presentamos 7 tips para que puedas incorporar las mallas en tus looks diarios de forma fácil

Con las mallas puedes transformar cualquier look en segundos. Este tipo de prendas son cómodas y le dan un toque de frescura y modernidad a tu apariencia, lo que contribuye a que te veas atractiva sin mucho esfuerzo.

Muchas personas no saben cómo usarlas de manera adecuada y con estilo, ¿eres una de ellas? No te preocupes, en este artículo, te presentamos 7 tips para que puedas incorporar las mallas en tus looks diarios de forma fácil.

1. Elige el estilo correcto de mallas

Existen diferentes tipos de leggings, licras o mallas, por lo que el primer paso para lucir con estilo y a la moda es elegir el tipo de mallas que vaya en armonía con tu personalidad y con la ocasión.

Dentro de la gran variedad de mallas para mujer puedes encontrar estilos deportivos estampados, unicolor o diferentes texturas. Las mejores y las que más recomendamos son las mallas deportivas con tejidos de calidad óptima. ¡No te arrepentirás!

Estas mallas pueden convertir cualquier outfit en uno seductor, elegante o incluso urbano. Elige los modelos de mallas que vayan con tu personalidad y sean útiles según la ocasión en la que quieras usarlas.

2. Combina las mallas con prendas sueltas

Se puede crear un contraste equilibrado al combinar las mallas con prendas sueltas. Por ejemplo, puedes utilizar una blusa holgada o un suéter oversized para lograr un look moderno y relajado.

Evita emplear prendas ajustadas en la parte superior para no saturar el outfit y mantener un equilibrio visual. Esto aporta estilo y a la vez confort.

Ahora bien, si buscas un estilo llamativo y seductor, entonces apuesta por prendas ajustadas en la parte superior.

3. Crea capas con las mallas

Puedes combinar las mallas con otras prendas y hacer de esta la base de todo el vestuario. Por ejemplo, puedes añadir una chaqueta o un abrigo largo para crear una apariencia más sofisticada.

De igual manera, puedes combinar las licras con faldas o vestidos cortos con el fin de dar la impresión de ser más alta.

4. Elige el calzado adecuado

Unas mallas deportivas no lucirán bien con un calzado casual, por eso es de suma importancia que elijas bien el calzado.

Si deseas un diseño elegante, unos zapatos de tacón o botines de punta pueden ser la elección perfecta.

Ahora bien, si deseas proyectar un estilo casual y deportivo, opta por unos bonitos tenis deportivos.

5. Experimenta con estampados y texturas

En el mundo de la moda no se debe tener miedo a las combinaciones. De hecho, esa es la clave para lucir con estilo y en tendencia.

Experimenta con estampados y diferentes texturas. Por ejemplo, opta por mallas de colores sólidos y combínalas con una blusa estampada o viceversa. Juega con las texturas de las prendas superiores, como una blusa de seda o un suéter de punto grueso, para añadir interés visual a tu outfit.

6. Utiliza accesorios para complementar tu look

Los accesorios son como el “toque de picante en la comida”. Los collares, pulseras y pendientes agregan una pizca de personalidad a tus looks. Además, son una pieza clave para transformar tu outfit en uno deportivo, casual, juvenil o incluso señorial, todo dependerá de los accesorios que utilices.

Por otro lado, los accesorios también pueden contribuir a mejorar tu apariencia, por ejemplo, un cinturón ancho puede definir tu cintura y agregar estructura al conjunto.

7. Siempre prioriza la comodidad

Un último consejo que jamás debes olvidar: no sacrifiques tu bienestar por la moda. ¡Vaya! Queremos ser unas divas, pero se puede ser bella sin recurrir a una tortura. En este sentido, las mallas son prendas cómodas, por eso combínalas con otras prendas que sean reconfortantes.

Elige una malla que se ajuste bien a tu cuerpo y te permita moverte con libertad. Opta por materiales de alta calidad que no se estiren, se deformen y ni mucho menos se transparenten. Además, según el uso que le vayas a dar, revisa que la tela sea antitranspirante, de este modo podrás sudar sin temor. La idea es que puedas sentirte segura al ponértelas.

En conclusión, las mallas son una prenda versátil y moderna que puede elevar tus outfits a otro nivel.

Recuerda elegir el estilo adecuado de mallas según la ocasión, combinarlas con prendas sueltas para equilibrar el outfit, jugar con capas para añadir profundidad, a la vez que le das tu toque personal con los accesorios. Pero sobre todo, no olvides que puedes lucir hermosa sin afectar tu comodidad.

Con estos consejos en mente, podrás lucir con confianza y estilo cualquier outfit que incluya mallas. ¡Así que ve y atrévete a incorporar estas prendas versátiles en tu guardarropa!