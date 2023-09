Cuándo estás crudo puedes comer sandía / Foto: Especial

Muchos creen que la sandía puede provocar malestares estomacales o incluso ser tóxico para la salud, pero en realidad es que no provoca ningún efecto negativo como se piensa.

Uno de los mitos más famosos de aquellos mexicanos que gustan de beber alcohol es el de tomar agua de sandía cuando se tiene una resaca. Hay gente que asegura que puedes tener malestares estomacales e incluso morir. La realidad es que no existe ningún fundamento científico para asegurar esto.

La sandía es rica en nutrientes como la vitamina A, B y C, además de potasio, y uno de los más importantes es el licopeno, un antioxidante que es el responsable del color rojo. A pesar de no tener tanta fibra como otras frutas o verduras, no contiene grasa y es baja en calorías, se conforma principalmente por agua.

El licopeno presente en la sandía o el tomate te ayudará a prevenir la resaca que produce el consumo de alcohol, según un estudio realizado por la Universidad de Sidney.

¿Qué no tienes que comer tras tomar alcohol?

Finalmente, lo que no tienes que comer tras consumir alcohol son alimentos grasos como leche, carnes grasas, frituras o aun caldos con mucha grasa, por el hecho de que «todavía hay bastante alcohol en la sangre». y este consumo puede saturar el hígado.

Al tener resaca se recomienda tomar un antiácido para ayudar a equilibrar el estómago y así aliviar la molestia estomacal. Rehidratar el cuerpo con agua natural es clave para superar los síntomas molestos después de una noche de tragos.